Суд арештував ще трьох свободівців після сутичок у Тернополі

Суд арештував на 3 доби ще трьох «свободівців», які брали участь у сутичці з міліціонерами в Тернополі 9 травня в парку Слави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», відповідне рішення прийняв учора Тернопільський міськрайонний суд.

Суд визнав активістів «Свободи» винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме у злісній непокорі працівникам правоохоронних органів, та постановив накласти на них адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 3 доби.

Як повідомили у прес-службі, зокрема, позбавили волі і помічника одного з нардепів від ВО «Свобода».

«Тернопільські правоохоронці ніяк не можуть заспокоїтися через події 9 травня. Як бачимо, судова система повністю підкоряється не закону, як належить, а чинній владі. Ми стали свідками ганебної ситуації, коли ні в чому не винних людей покарали, не зважаючи на реальні обставини і їхню правоту, адже насправді заарештовані не чинили жодних провокацій і не порушували правопорядку», – прокоментував рішення суду голова Тернопільської міської організації ВО «Свобода» Роман Навроцький.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” й прихильниками «Свободи».

10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.

П’ятьом представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами, суд уже присудив 5 діб адмінарешту.

Ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 днів арешту, а двом прихильникам молодіжної організації ”Сокіл” присуджено сплатити по 250 грн штрафу.