Яценюк пропонує викликати Азарова на ТСК щодо побиття журналістів

Лідер фракції Батьківщина” Арсеній Яценюк пропонує викликати прем’єр-міністра Миколу Азарова на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку планується створити для розслідування факту побиття журналістів під час масових акцій 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання парламенту.

Він висловив обурення реакцією Азарова на сьогоднішню акцію журналістів під час засідання Кабміну.

Яценюк звернувся до голови Верховної Ради України Володимир Рибака, аби його виступ вважався депутатським запитом, і щоб Рибак сам зателефонував Азарову і нагадав про те, що такі його дії шкодять репутації України.

Яценюк зазначив, що завтра має бути створена ТСК щодо подій 18 травня і на її засідання потрібно викликати Азарова. “А генеральний прокурор повинен негайно втрутитися, щоб навчити прем’єр-міністра України Миколу Азарова виконувати закон і поважати людей і журналістів”, - сказав Яценюк.