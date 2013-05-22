Кожара - журналістам: Я б до вас спиною ніколи не повернувся

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що журналісти порушили професійну етику, провівши під час засідання Кабінету міністрів мовчазну акцію на підтримку своїх побитих колег.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожара сказав сьогодні під час прес-конференції.

Він зазначив, що як міністр поважає роботу журналістів і сподівається на таку ж повагу до уряду й себе особисто.

“Я був присутній на цьому, і хочу сказати, що як міністр дуже поважаю вашу роботу, і я сподіваюсь на таку ж саму повагу до уряду і до себе особисто. Я б до вас спиною ніколи не повернувся”, - наголосив міністр.

На думку Кожари, сьогоднішня акція є питанням професійної етики. “Я думаю, що сьогодні вона (професійна етика - УНІАН) була порушена”, - сказав він.

Кожара запевнив, що прем’єр-міністр Микола Азаров також не повернувся б до журналістів спиною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня у Києві.

На початку виступу прем’єра кілька журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.