Рибак закрив засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив за кілька хвилин до 14.00 після того, як між розглядами законопроектів слово для виступу надано було народному депутату від Партії регіонів Ганні Герман та лідеру фракції “Свобода” Олегу Тягнибоку.

Водночас, о 15.00 у ВР відбудуться парламентські слухання про стан виконання судових рішень в Україні.