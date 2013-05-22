Київрада відмовилась віддавати СБУ будинок в центрі Києва

Водночас депутати погодились віднести цю будівлю до сфери управління СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. Спочатку проектом передбачалось передати площі з комунальної в державну власність і віднести сфери управління Служби безпеки, але депутати погодились голосувати за проект за умови, що буде вилучено передачу у державну власність. Такий варіант підтримали 63 з 87 зареєстрованих в залі депутатів. Депутати від фракції УДАР під час обговорення нагадали, що цей проект рішення уже втретє виноситься на розгляд сесії, і попередні два рази він не набирав необхідної кількості голосів підтримки. Як зазначалось, згідно з регламентом двічі відхилений проект, не може втретє виноситись в сесійну залу. Водночас начальник департаменту комунальної власності КМДА Дмитро Парфененко, який доповідав це питання, пояснив, що СБУ наполягає на розгляді цього питання. Тому запропонував все ж винести його на голосування.

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Крім того, депутати прийняли інше рішення, що стосується передачі до сфери управління прокуратури Київської області нежилих приміщень у будинку №27/2 літ. “А” на бульварі Лесі Українки. Загальна площа переданих приміщень складає 2126 квадратних метрів. Встановлено, що прокуратура області має право здійснювати усі дії щодо ефективного використання приміщень, крім відчуження та передачі у користування третім особам. За це рішення проголосували 70 з 90 зареєстрованих в залі депутатів.