Голова ВСУ Романюк склав присягу члена Вищої Ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія складення присяги відбулась у парламенті.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак нагадав, що, “відповідно до ст. 131 Конституції України, голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої Ради юстиції”. Він зазначив, що у зв’язку з цим Романюк має скласти присягу члена ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Пленум ВСУ на 5 років обрав Романюка головою суду. За нього проголосували 28 суддів, 17 висловились проти, 1 бюлетень було визнано недійсним.