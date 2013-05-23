Голова ВСУ Романюк склав присягу члена Вищої Ради юстиції
13:12, 23 травня 2013Політика
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Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк склав присягу члена Вищої ради юстиції.
Романюк склав присягу члена Вищої Ради юстиції
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія складення присяги відбулась у парламенті.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак нагадав, що, “відповідно до ст. 131 Конституції України, голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої Ради юстиції”. Він зазначив, що у зв’язку з цим Романюк має скласти присягу члена ВРЮ.
Як повідомляв УНІАН, 17 травня Пленум ВСУ на 5 років обрав Романюка головою суду. За нього проголосували 28 суддів, 17 висловились проти, 1 бюлетень було визнано недійсним.
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