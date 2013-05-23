Власенко виступив перед депутатами Європарламенту

Захисник колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив депутатам Європарламенту про необхідність добитися звільнення Тимошенко до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я часто чую тут про вибіркове правосуддя. Це не вибіркове правосуддя, це – політично вмотивоване переслідування найбільш небезпечного політичного опонента”, - сказав захисник.

“І це має бути зупинено до підписання Угоди про асоціацію”, - додав він.

Власенко наголосив, що виступає перед європейськими депутатами як представник Тимошенко та лідера фракції “Батьківщина” в парламенті Арсенія Яценюка.

Він наголосив, що обидва лідери опозиції виступають за підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому захисник висловив переконання в тому, що таке підписання має відбутися лише за умови дотримання офіційним Києвом спільних цінностей.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію у 2007 році, завершили – у листопаді 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

12 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках щодо України заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію до кінця листопада цього року, коли у Вільнюсі відбудеться саміт “Східного партнерства”, за умови рішучих дій та відчутного прогресу Києва в реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.