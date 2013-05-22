Експерт: Україна потрібна Росії, щоб не тягнути ярмо інтеграції самотужки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це професор кафедри торгової політики факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Олексій Портанський сказав під час відеомосту Москва - Київ на тему: «Угода про асоціацію України з ЄС: за і проти».

«Не може бути успішної інтеграції на пострадянському просторі без України», - заявив О.Портанський.

Він нагадав досвід Євросоюзу, де існував «локомотив» - Франція і Німеччина, які тягнули за собою всіх інших, забезпечуючи прогрес цієї структури.

«Я згоден зі своїми колегами, які вважають, що на пострадянському просторі цим локомотивом може бути тільки зв`язка Росії та України», - додав експерт.

Він пояснив, що, по-перше, це дві найбільші економіки. По-друге, є і політичний момент - Росія не може йти до Європи без України, а Україна - без Росії, хоча і меншою мірою.

«Звичайно, керівники в Москві розуміють і тому так наполегливо прагнуть втягнути Україну. Тому що на сьогоднішній день цей вантаж, інтеграційне ярмо, Москва змушена тягнути на собі», - вважає експерт.

Він зазначив, що Україна не може піти на повноцінний вступ до Митного союзу. «Повторюю, що Україна надзвичайно важлива в інтеграційному проекті. Однак, і Угода про асоціацію теж не може бути не підписано - границя неповернення вже пройдена», - вважає він. О.Потранський прогнозує, що підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС негативно вплине на її відносини з Росією, «і в Москві це розуміють».

Експерт вважає, що ситуація залишається дуже складною і моментального рішення виходу з такого глухого кута поки він не бачить.

«Я бачу рішення цієї проблеми, яка утворилася в трикутнику Росія-Євросоюз-Україна, тільки через створення пан`європейської зони вільної торгівлі. Це поки «журавель у небі», ніхто не знає наскільки воно може бути успішно реалізоване», - сказав експерт.