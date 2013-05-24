У наукові ради російського Сколково введуть українських представників

Такої згоди було досягнуто сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з делегацією фонду "Сколково", повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

"У наукової ради достатньо кваліфікації, щоб обирати проекти, які є найбільш ефективними для економіки України та Росії. У зв'язку з цим ми пропонуємо представникам України увійти до наукової та індустріальної ради", - сказав віце-президент Російської академії наук Жорес Алферов.

Він зауважив, що "Сколково" має гарний досвід комерціалізації проектів.

Академік наголосив, що на сьогодні вкрай важливо розвивати вітчизняне виробництво за рахунок власних технологій і фактично відвойовувати внутрішні ринки, "не наздоганяючи, а випереджаючи розвинені країни".

У свою чергу Азаров назвав головним завданням перетворювати відкриття на технології, а передові технології – на бізнес. "Інноваційні технології мають стати основою економіки, а не зерно і метал", - наголосив він.

Прем'єр нагадав, що уряд багато зробив у напрямку залучення в Україну передових світових технологій та розвитку власних. Зокрема, сказав він, цьому сприяють норми Податкового кодексу, які звільняють від оподаткування гроші для модернізації виробництв.

"Сколково" - це не територія, а ідеологія. Для нас надзвичайно важливо, як реалізувати в Україні цю ідеологію. А тому нам необхідно разом працювати. Наука не має меж. І найголовніше, що українська і російська науки дуже тісно пов'язані", - сказав Азаров.

Алферов нагадав, що він часто цитує слова Азарова з їхньої зустрічі про те, що "ВВП на душу населення не можна підняти за рахунок збільшення виробництва зерна і металу, а тільки за рахунок запровадження інноваційних технологій".

*** "Сколково" - науково-технологічний інноваційний комплекс у Москві з розробки та комерціалізації нових технологій, перше в пострадянський час у Росії споруджуване "з нуля" наукомісто. У комплексі забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють у пріоритетних галузях модернізації економіки Росії: телекомунікації та космос, біомедичні технології, енергоефективність, інформаційні технології, а також ядерні технології.