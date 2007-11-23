Куніцин: подіями в Криму увагу всієї країну забирають від коаліції

В ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профиль» голова Севастопольської КМДА Сергій Куніцин, який більше шести років очолював уряд Криму, заявив, що кримські події – це політика, і що кримську карту розігрують. «Пригадайте, як коаліцію створювали минулого року, і раптом виник конфлікт у Феодосії з натовськими кораблями. Крим тоді забрав всю увагу країни від коаліції, – нагадав Сергій Куніцин. – Зараз так само. Крим – це ахіллесова п`ята України, больова точка. Мені колись один розумник казав: «У Криму 50 млн. дати, кривавий конфлікт і хана Україні». А якщо хтось про це каже, значить, хтось про це і думає».

Також, Куніцин розповів, що його вразило в подіях на Ай-Петрі: «До цього відбулася страшніша бійка в Сімферополі на вул. Балаклавській, в ній постраждали слов`яни, кримські татари, міліція. Навіщо було через кілька днів після тяжкого інциденту гнати 1,5 тис. чоловік міліції на Ай-Петрі, щоб вигнати 20 чоловік і знести сім сараїв? Як політик я не знаходжу відповіді».

Повністю інтерв`ю з Сергієм Куніциним читайте в №14 журналу «Профіль»