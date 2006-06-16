Довгий підтвердив, що подарував Андрію Ющенку мобільний телефон ”Vertu”

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ підтвердив, що подарував синові президента Андрію ЮЩЕНКУ дорогий мобільний телефон "Vertu".

"Хочете, я вам першому з журналістів розповім? Дійсно, я подарував своєму другові Андрію ЮЩЕНКУ мобільний телефон, вартість якого в десятки разів менше, ніж задекларовано в усіх ЗМІ, які писали про це", - сказав О.ДОВГИЙ в інтерв`ю “Сегодня”, повідомляє “Українська правда”.

"Мобільний телефон марки "Вірту", який я дарував, коштував 2,5-3 тисячі євро. Це був найпростіший, сталевий телефон цієї марки", - додав він.

За словами О.ДОВГОГО, він подарував телефон А.ЮЩЕНКУ задовго до президентських виборів 2004 року, "коли Віктор ЮЩЕНКО ще не був обраний президентом".

Як повідомили "Українській правді" у магазині "Vertu" у Києві, найдешевша модель телефону коштує близько 5 тисяч 600 євро.

Водночас співробітники магазину стверджують, що мобільний телефон цієї марки не може коштувати 2,5 - 3 тисячі євро.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня минулого року „Українська правда” повідомляла, що телефон “Vertu”, мінімальна вартість якого становить 6,5 тис. дол., а максимальна – 43,5 тис. дол., сину Президента України А.ЮЩЕНКУ подарував Олесь ДОВГИЙ - „син екс-голови Державного комітету зв`язку, а нині депутата Станіслава ДОВГОГО”.

При цьому УП посилалась на „інформацією джерела, яке заслуговує на довіру”.