Експерт думає, що наданням Україні статусу наглядача в МС Росія маскує свій провал

Надання Україні статусу спостерігача у Митному союзі – це інформаційна операція із прикриття крупного провалу російської дипломатії, оскільки російській стороні не вдалося переконати Україну змінити інтеграційний курс. Про це в ефірі «5 каналу» заявив політичний експерт Центру передових правових ініціатив Андрій Дорошенко.

«Ми є свідками певної інформаційної операції прикриття крупного провалу російської дипломатії. Правильно було сказано про те, що 2 роки ми обстоювали формулу «3+1», яка передбачає, що Україна за жодних обставин не вступить до Митного союзу, а буде іти і рухатися до Європейського союзу. Мова йде про те, що два роки фактично торгувалися і з Європою, і з Росією – це нормально. І ось нарешті створилася ситуація при якій стало очевидно, що в листопаді 2013 року Угода про асоціацію з ЄС скоріше за все буде підписана, таким чином в уявленні громадської думки світу буде ситуація, що Росія програла Україну, що Україна пішла до Європейського союзу. Звичайно, що за цих обставин російська адміністрація була змушена терміново щось видумувати і тому пішла на погодження статусу спостерігача – це наш успіх», – заявив Дорошенко.