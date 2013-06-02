На Київщині всі виборчі дільниці відкрились без порушень
У Київській області в кількох районах, де відповідно до рішення Верховної Ради проводяться вибори у місцеві органи самоврядування, всі виборчі дільниці відкрились вчасно.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.
Як зазначили в КОДА, на Київщині вибори відбуваються з обрання депутатів до обласної ради в Обухівському, Вишгородському та Фастівському районах, у Броварах обирають депутатів до міської ради, в Василькові — міського голову.
Крім того, як зазначили в КОДА, ще в 5 населених пунктах області проходять вибори до сільських та селищних рад.
“Голосування на всіх дільницях розпочалось вчасно і зараз проходить у звичайному режимі”, - зазначили у прес-службі Київської облдержадміністрації.
Як повідомлялось раніше, всього в столичному регіоні на місцевих виборах працюють 105 виборчих дільниць, загалом участь у виборах мають взяти 68 тис. осіб.