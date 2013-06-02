Через повідомлення про провокації у Василькові посилена охорона дільниць

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, коментуючи заяву кандидата у мери міста Володимира Сабадаша про те, що нібито за наявною у нього інформацією деякі особи від певних політичних сил готують провокації.

«Ми взяли до відома заяву Сабадаша. Зараз її перевіряємо та підсилюємо охорону виборчих дільниць та місць, де відбуватиметься підрахунок голосів», - зазначили в обласному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, кандидат на посаду міського голови Василькова від Партії регіонів Володимир Сабадаш закликав правоохоронців та ЗМІ попередити заворушення, які нібито можуть відбутися під час підрахунку голосів.

Він повідомив, що «сьогодні під час виборів та підрахунку голосів деякі політичні сили готують провокації з метою перешкодити встановленню результату волевиявлення громадян».

Зокрема, за його словами, «до дільниць підтягуються групи осіб спортивної статури з метою залякування членів виборчих комісій».

При цьому він не виключає, що як і раніше, із застосуванням «виборчих технологій» може відбуватися вимкнення світла, пошкодження виборчих бюлетенів, тощо.