Кандидат від ПР у Василькові закликає міліцію пильнувати під час підрахунку голосів

Кандидат на посаду міського голови Василькова (Київська область) від Партії регіонів Володимир Сабадаш закликає правоохоронців та ЗМІ попередити заворушення, які можуть відбутися під час підрахунку голосів.

Про це йдеться у його заяві, наданій журналістам.

«Відповідно до інформації, яка надійшла до мого виборчого штабу, сьогодні під час виборів та підрахунку голосів деякі політичні сили готують провокації з метою перешкодити встановленню результату волевиявлення громадян», - сказав Сабадаш.

Зокрема, за його словами, «до дільниць підтягуються групи осіб спортивної статури з метою залякування членів виборчих комісій».

«Вони вже зараз реєструються на дільницях під виглядом журналістів та спостерігачів, щоб у разі необхідності дестабілізувати ситуацію в місті та заблокувати роботу ДВК з метою визнання виборів недійсними», - уточнив кандидат у мери.

При цьому він не виключає, що як і раніше, із застосуванням «виборчих технологій» може відбуватися вимкнення світла, пошкодження виборчих бюлетенів, тощо.