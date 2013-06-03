Перед закриттям виборчих дільниць в Алчевську розгорівся скандал

На задньому сидінні припаркованого позашляховика спостерігач партії «Удар» нібито виявила копії протоколів підрахунку голосів із зазначеними відсотками.

Біля автомобіля зібралася велика кількість людей, що беруть участь у виборах як з боку Партії регіонів, так і з боку опозиції. Власник автомобіля, що спостерігав за голосуванням на цій дільниці, відмовився виходити або дати ключ для огляду автомобіля, повідомляє svsever.lg.ua.

Спостерігачі КВУ, які перебували на місці подій, підтверджують, що в автомобілі дійсно лежали папери, схожі на листівки Володимира Косюги і на протоколи підрахунку голосів, проте через тоноване скло було погано видно, що в цих паперах справді написано.

Всього 19072 виборців (або 22,32% від включених до списку) взяли участь у позачергових виборах міського голови Алчевська, які відбулися 2 червня.

Для Луганської області це рекордно низька активність виборців (за винятком проведених у 2011 році на Великдень виборів міського голови Зоринська).