За плакати про Януковича міліція затримала 4 людей (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, сьогодні близько 9-ї години ранку 30 активістів однієї з політичних партій проводили акцію протесту на вулиці Богатирській, відповідно до раніше поданої заявки до КМДА. У ході проведення акції частина учасників підійшли до траси проїзду та розгорнули кілька плакатів. Деякі з них мали зміст, що ображає та принижує честь та гідність Президента України, зазначається в повідомленні ВЗГ.

Окрім цього, активісти перешкоджали руху транспорту по вулиці Богатирській, тим самим порушуючи встановлений порядок проведення мітингів та демонстрацій. Правоохоронці, які забезпечували охорону громадського порядку під час проведення акції, звернулись до активістів з вимогою припинити вчиняти протиправні дії. Проте учасники акції звернення правоохоронців проігнорували. Також вони відмовились виконувати законні вимоги представників столичної міліції.

Аби припинити порушення чинного законодавства співробітники столичної міліції затримали та доставили 4 активістів до Оболонського рай управління ГУМВС України в місті Києві для надання пояснень та складання адміністративних протоколів.

«Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів аналогічних заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій та не підбурювати мітингувальників до конфліктів з правоохоронцями, а навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку».

Водночас, як повідомляє «Українська правда», співробітники "Беркуту" затримали лідера партії "Демократичний альянс" Василя Гацька під час акції на шляху проходження кортежу Президента.

Перед цим співробітники міліції оточили активістів партії "Демократичний альянс", які проводили мирну акцію протесту вздовж вулиці Богатирської, де проїжджає кортеж Януковича.

Близько 9-ї ранку на Богатирську було стягнуто близько півсотні співробітників "Беркуту", які заблокували активістів.

На місці був присутній заступник начальника Управління громадського порядку міліції Києва Сергій Бойко, який віддав наказ про затримання активістів в разі їхньої незгоди згорнути плакати. Він заявив, що плакати містять образливі висловлювання, не пояснивши, що саме в них образливе.

Зокрема, його обурив напис "Янукович, пішов геть з Києва". Ще один плакат містить напис "Києву – вибори".

Близько 9:15 співробітники "Беркуту" почали висмикувати активістів і затримали лідера партії "Демократичний альянс" Гацька, повідомляє УП.