Активісти пікетують КМДА з вимогою провести вибори в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь більше сотні людей.

Учасники пікету тримають транспаранти «Києву вибори!», «Геть режим руйнації», «Звільнимо Київ разом» і скандували « Київ належить нам», «Київзраду – геть!» «Вийди на вулицю, поверни своє місто».

Учасники пікету також вимагають позбавити мандатів чинних членів міськради. З цією метою організатори збирають підписи за визнання нелегітимнимною Київраду.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, продовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовою мірою, спрямованою на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, яка не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Нагадаємо, ініціатором звернення в КС виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів в столиці на червень 2013 року до висновку КС.

25 травня 2008 року в Києві відбулися позачергові вибори мера і депутатів міської ради. Київським міським головою тоді став Леонід Черновецький.

Термін повноважень депутатів Київради, обраних в 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.