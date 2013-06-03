Опозиція побачила заручини з Митним союзом і вимагає скасувати весілля

Опозиція вимагає, щоб Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється членство України у Митному союзі, а також у будь-яких інших міжнародних та наднаціональних об’єднаннях, членство в яких суперечить політичній та економічній інтеграції до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що ухвалення змін до закону про засади зовнішньої та внутрішньої політики, які пропонує опозиція, буде “чіткою відповіддю, куди йде Україна і чи хоче Президент України і Партія регіонів підписати угоду з ЄС”.

За словами Яценюка, якщо цього хоче Партія регіонів, то вона проголосує за законопроект, а Президент України Віктор Янукович підпише його.

Яценюк також наголосив на тому, що опозиція вимагає оприлюднити директиви, які отримав прем’єр-міністр Микола Азаров на підписання меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною і Євразійською економічною комісією.

Він сказав: “Підписаний меморандум - це заручини з Митним союзом. 1 січня 2015 року повинно бути оголошено про створення Євразійського економічного союзу, і ця дата дивним чином співпадає фактично з президентськими виборами в Україні. Ми розуміємо, що це запасний майданчик для Президента Януковича, бо Митний союз гарантує йому утримання і себе, і Партії регіонів при владі”.