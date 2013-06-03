Яценюк хоче, щоб Азаров розповів про подальше покращення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням направити листа прем’єр-міністру Миколі Азарову “з вимогою подати до ВР програму дій Кабінету міністрів”.

“Це пряма конституційна вимога, яка порушується протягом останніх трьох років”, - заявив Яценюк.

Він наголосив, що уряд має проінформувати парламент, які кроки він робитиме в подальшому.