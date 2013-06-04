Янукович привітав з днем народження Рауля Кастро і президентів Польщі та Греції

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у вітанні Президенту Республіки Польща Броніславу Коморовському Янукович високо оцінив відданість польського Президента справі зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства та поглиблення дружніх відносин між двома країнами.

“Вдячний Вам за послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень України та значні особисті зусилля, що сприяють вирішенню найважливіших питань співробітництва нашої держави з Європейським Союзом”, - йдеться у вітанні.

У вітанні Президенту Грецької Республіки Каролосу Папуліасу Янукович висловив упевненість, що традиційно дружні відносини та плідне співробітництво між державами і надалі розвиватимуться у дусі взаєморозуміння та обопільної підтримки.

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“Сподіваюся, що Ваш майбутній візит в Україну надасть важливий імпульс двосторонній співпраці в усіх сферах спільного інтересу”, - наголошується у вітанні.

Янукович побажав Президентам міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії і нових успіхів у відповідальній державній діяльності.

Крім того, 3 червня Янукович привітав з днем народження голову Державної ради і Ради міністрів Республіки Куба Рауля Кастро Рус.

“З приємністю згадую нашу теплу зустріч у жовтні 2011 року і очікую, що Ваш планований візит в Україну надасть додаткового імпульсу розвитку двостороннього співробітництва в усіх сферах, що становлять обопільний інтерес, та сприятиме зміцненню дружніх відносин між нашими країнами”, - наголошується в привітанні.

Янукович висловив переконання, що спільними зусиллями вони забезпечать подальше поглиблення взаємовигідної співпраці між Україною та Кубою.