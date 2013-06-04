Тягнибок заявляє про арешт 9 своїх соратників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу на ранковому засіданні Верховної Ради.

“Я хочу вас поінформувати, що саме зараз, в цей час відбуваються обшуки в гуртожитках Київської політехніки”, - заявив він і додав, що, зокрема, в помешкання, де проживає один із активістів студентської “Свободи”, сьогодні вранці «увірвалися троє невідомих, які під виглядом працівників міліції провели обшук”.

Крім того, відзначив він, обшук відбувся також у квартирі однієї з активісток “Свободи”.

Також сьогодні вночі за розклеювання агітаційних плакатів у Тернополі було затримано двох активістів “Свободи”, повідомив Тягнибок.

Загалом, відзначив він, протягом тижня було заарештовано 9 активістів їхньої політичної сили.

“Згортаються процеси народовладдя, і цій владі хочу сказати: якщо ви не зупинитеся, - подивіться, що робиться в Туреччині”, - сказав Тягнибок.