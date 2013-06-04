Тягнибок заявляє про арешт 9 своїх соратників
Лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок заявляє про чергові репресії проти активістів “Свободи”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу на ранковому засіданні Верховної Ради.
“Я хочу вас поінформувати, що саме зараз, в цей час відбуваються обшуки в гуртожитках Київської політехніки”, - заявив він і додав, що, зокрема, в помешкання, де проживає один із активістів студентської “Свободи”, сьогодні вранці «увірвалися троє невідомих, які під виглядом працівників міліції провели обшук”.
Крім того, відзначив він, обшук відбувся також у квартирі однієї з активісток “Свободи”.
Також сьогодні вночі за розклеювання агітаційних плакатів у Тернополі було затримано двох активістів “Свободи”, повідомив Тягнибок.
Загалом, відзначив він, протягом тижня було заарештовано 9 активістів їхньої політичної сили.
“Згортаються процеси народовладдя, і цій владі хочу сказати: якщо ви не зупинитеся, - подивіться, що робиться в Туреччині”, - сказав Тягнибок.