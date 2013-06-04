ВР не підтримала скасування необґрунтованих пільг функціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 203 (при необхідних 226 - УНІАН) із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом, що був внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком, пропонувалося внести зміни до Законів «Про статус народного депутата України», «Про державну службу, «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» з метою скасування або обмеження пільг та преференцій, наданих особам, уповноважених на виконання функцій держави, які не пов’язані з виконанням ними своїх обов’язків.

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Законопроектом, зокрема, пропонувалося обмежити граничну чисельність органів, що забезпечують діяльність Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради: Адміністрації Президента до 200 осіб (на даний час 549), Апарату Верховної Ради до 500 осіб (на даний час 1115), Секретаріату Кабінету міністрів України до 400 осіб (на даний час більше 700).

Також пропонувалося встановити застереження про те, що після припинення повноважень Президент України забезпечується державною охороною не довічно, а лише протягом одного року. Також пропонувалося обмежити матеріально-побутове та транспортне забезпечення Президента, який на період перебування на посаді має право на тимчасове проживання на одній офіційній резиденції і зобов’язаний звільнити її у день вступу на посаду новообраного Президента України. Окрім того, Президенту на період його перебування на посаді забезпечується проїзд на літаках регулярних міжнародних та внутрішніх авіаліній. Виключно у разі виникнення надзвичайних ситуацій він має право користуватися авіаційним транспортом Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Також передбачалося обмежити пенсійне забезпечення Президента України, народних депутатів, членів Кабінету міністрів. Так, максимальний розмір пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії тощо не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність;

Законопроектом передбачалося встановити заборону перекриття дорожнього руху під час проїзду Президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністри та інших вищих посадових осіб держави.

У прикінцевих положеннях законопроектом передбачалося встановити обов’язок для Кабінету міністрів України забезпечити передачу до Фонду державного майна України усіх державних резиденцій Державного управління справами, окрім трьох будівель в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру, та авіаційної техніки Державного авіаційного підприємства «Україна» для подальшої приватизації.

Кошти, отримані від продажу державних резиденцій та авіаційної техніки, зараховуються до державного бюджету України та спрямовуються на фінансування захищених видатків державного бюджету України.