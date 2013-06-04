Опозиція пікетує приїзд Януковича в Суми

У Сумах представники опозиції пікетують приїзд Президента України Віктора Януковича до обласного комунального закладу Сумської облради “Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа “Футбольний центр “Барса”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 20 представників “Свободи”, “Батьківщини”, Руху, молодіжних організацій розгорнули перед входом до футбольного центру великий банер “Фашисти мешают пАкращенню”, а також ряд плакатів.

При цьому працівники міліції намагаються відтіснити опозиціонерів, а також виставили перед ними групу прихильників Партії регіонів з партійними прапорцями.

Наразі на ФЦ “Барса” на приїзд Президента очікують голова Федерації футболу України Анатолій Коньков, Міністр соціальної політики України Наталія Королевська, голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Саффіулін, велика група чиновників, журналістів та батьки юних футболістів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні, 4 червня, перебуває з робочою поїздкою в Сумській області. Глава держави відвідав тактико-спеціальне навчання із застосування сил і засобів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Збройних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на території полігону Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, що поблизу села Гаї Роменського району.

Також Янукович планує відвідати центр підготовки юних футболістів «Барса» у Сумах, де відбудеться підхід до працівників ЗМІ, та відвідає одне із агропідприємств у Сумському районі.