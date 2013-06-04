Янукович про Митний союз: Я хотів би, щоб ніхто нас не лякав

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні у Сумах, відповідаючи на запитання журналістів щодо підписаного Меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією.

“Перш за все, я хотів би, щоб ніхто нас не лякав, і ми самі себе не лякали тим, що ми підписуємо. Коли ми маємо товарообіг з країнами Митного союзу 63 млрд доларів, треба думати, як його забезпечити, як будувати ці стосунки, як побудувати таку модель, яка б створювала умови для зростання економіки. І саме на це спрямовані наші дії — мої особисті і моїх однодумців”, - наголосив глава держави.

При цьому Президент підкреслив, “що ми ні в якому разі не повинні відмовлятись від наших традиційних джерел постачання і ринків постачання наших товарів”.

“Безумовно, ті зв’язки, які є, їх треба розвивати, їх не треба консервувати”, - зазначив він.

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Також Янукович додав, що вектор європейського розвитку України визначений законом “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

“Інтриги, які навколо цього роблять деякі політичні сили, - ми вже до них звикли. За рахунок інтриг не буде жити країна, не буде жити жодна сім’я, жодне місто, жоден регіон, а тільки за рахунок наполегливої праці продуманої, за рахунок єднання, а не розбрату, який намагаються зробити політики”, - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що тільки така політика сприятиме розвитку держави, і “ми будемо крок за кроком йти вперед”.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали Меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.