У Тернополі депутати облради влаштували пікет під стінами мерії

У Тернополі депутати обласної ради та представники громадськості влаштували пікет під стінами міської ради з вимогами відставки прокурора області Геннадія Мовчана, начальника обласного управління міліції Віктора Сака та голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна.

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Як пояснив УНІАН голова обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра, акція проводиться під стінами міської ради, оскільки сьогодні тут представники правоохоронних органів та прокуратури мають прозвітувати про дії правоохоронних органів 9 травня у Старому парку, коли відбулася сутичка міліції з депутатами різних рівнів від ВО «Свобода».

В руках учасники заходу тримають плакати з написами «Вимагаємо відставки прокурора області Геннадія Мовчана!», «Вимагаємо відставки начальника обласного управління МВС Віктора Сака!», «Вимагаємо відставки голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна!».

Під час виступу Стаюра засудив дії правоохоронців під час подій 9 травня, коли правоохоронці забезпечили прохід під червоними прапорами колони комуністів.

«При цьому було зірвано зустріч народних депутатів з виборцями, все це діялося за вказівкою з облдержадміністрації», – переконаний Стаюра.

Із початком виступів, заступник начальника обласного управління міліції з громадської безпеки Василь Облещук наголосив присутнім, що їм не надавався дозвіл на проведення акції, а отже вона проходить з порушенням чинного законодавства. На це Стаюра відповів, що відбувається не пікет, а зустріч депутатів облради з громадськістю.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на сесії про стан справ стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста Тернополя, дії правоохоронних органів 9 травня у Старому парку міста перед депутатами звітують прокурор міста Віталій Сідоров та начальник міського управління міліції Олександ Хілюк.

Як повідомляв УНІАН, Сідорова та Хілюка депутати хотіли заслухати ще 20 травня на скликаній спеціально для цього позачерговій сесії. Однак прокурор Тернополя та начальник Тернопільського міського відділу управління МВС України в Тернопільській області тоді не прийшли, натомість скерували у мерію листи, в яких вказали, що згідно законодавства рішення про заслуховування керівників правоохоронних органів на сесії має бути прийнято виключно на пленарному засіданні органу місцевого самоврядування після обговорення такого питання більшістю депутатів, а не просто розпорядженням про скликання позачергової сесії.