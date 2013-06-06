Кличко: Опозиція весь день блокуватиме трибуну ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

Він зазначив, що опозиція вимагає денонсації угоди між Кіпром та СРСР, оскільки влада “не зацікавлена, щоб змінилася ситуація”.

“Представники опозиції повинні зробити все, щоб не дати можливості провести ті закони, які не відповідають інтересам України. Верховна Рада сьогодні не повинна працювати так, як ті закони, які мають ухвалити не покращать життя людей”, - наголосив Кличко.

“Тому чітка позиція - блокувати трибуну”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроекти опозиції щодо денонсації Угоди між урядом СРСР і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна.