У Кличка порахували, що у ЦВК буде 9:6 на користь влади

«УДАР» буде добиватися покарання всіх винних в організації та здійсненні фальсифікацій на місцевих виборах 2 червня.

Про це заявив народний депутат з фракції “УДАР” Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Ми документували усі порушення, передавали матеріали за фактом кожного зловживання до правоохоронних органів. І ми будемо добиватися покарання всіх винних в організації та здійсненні фальсифікацій. Ми хочемо зупинити дискредитацію виборів і сподіваємося на підтримку колег по опозиції, позафракційних депутатів і всіх тих, хто розуміє, що виборчу систему потрібно змінювати”, - наголосив Наливайченко.

Народний депутат від “УДАРу” Павло Різаненко заявив, що на дільницях Василькова на Київщині було викрадено близько 500 виборчих бюлетенів. Він також відзначив, що фальсифікатори стають все більш винахідливими, і виявити порушення стає все складніше. “Вже о 10 годині ранку надійшла перша інформація про порушення - “каруселі”. І це було не так, як раніше, коли підвозили людей на автобусах, тепер це були звичайні автомобілі по три-чотири людини всередині, які намагалися проголосувати, не маючи права голосу”, - зазначив Різаненко.

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Народний депутат від “УДАРу” Валерій Карпунцов відзначив, що фальсифікації на виборах у Василькові - це яскравий приклад застосування адміністративного ресурсу. “Тотальний контроль влади над територіальними і дільничними комісіями давав можливість її представникам здійснювати фальсифікації. І коли сьогодні Президент пропонує звільнити голову ЦВК – це ще одне свідчення бажання тотально контролювати Центральну виборчу комісію”, - наголосив Карпунцов.

Депутат зазначив, що чинний склад ЦВК, коли 8 членів представляють владу, а 7 - опозиційні сили, водночас голова ЦВК – представник демократичних сил, - це певний компроміс. “І якщо зараз голова ЦВК, який користується професійною і моральною довірою, буде змінений на кандидатуру Президента без врахування думок опозиційних фракцій, це буде 9:6 на користь влади. Ми вже бачили, як ЦВК, зловживаючи своїм правом, не визнала на 5 округах перемогу опозиційних кандидатів на парламентських виборах, тому можемо уявити, що відбуватиметься, якщо абсолютна більшість членів ЦВК буде від Партії регіонів”, - підкреслив Карпунцов.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня у 117 населених пунктах України пройшли позачергові вибори сільських, селищних та міських голів.