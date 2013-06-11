ДПтС не бачить підстав відпускати Тимошенко до мами

Про це повідомляє Українська правда зі слів першого заступника голови Державної пенітенціарної служби Сергія Сидоренка в ефірі 5 каналу.

"Ця заява розлянута, і ще раз наголошую, що правових підстав, згідно з Кримінально-виконавчим кодексом, немає", - сказав він.

Як відомо, у понеділок 5 канал повідомив, що речник Пенітенціарної служби Ігор Андрушко заявив про можливість того, що екс-прем'єра Юлію Тимошенко можуть відпустити додому - до хворої матері.

На тему: Тимошенко попросила відпустити її до хворої матері

"Офіційно служба не коментувала ні вчора, ні сьогодні того, що стосується відносно конкретної засудженої особи. Цей коментар… кожен по-своєму трактує", - заявив Сидоренко у вівторок ввечері.

"Сьогодні КВК, який визначив і підстави, і порядок для застосування короткочасних виїздів, показує, що немає сьогодні правових підстав для надання такого короткочасного виїзду. Тому законодавчо сьогодні це не визначено, і підстав таких немає", - додав він.

Водночас, захисник Тимошенко Сергій Власенко, нагадав, що його клієнтка написала заяву з проханням відпустити її до матері.

"Продовж двох годин ми обговорювали це питання: писати їй заяву, чи не писати. У нас були шалені дискусії, тому що, з одного боку, мама Юлії Володимирівна дуже погано почувається…, якби не було заяви Андрушка, не було б цієї дискусії", - сказав він.

"Я ще раз цитую пана Андрушка: "Увязнена в праві у разі тимчасових форс-мажорних життєвих обставин тимчасово полишити лікарню". Не про колонію йшлося. Лікарню!", - підкреслив Власенко.

"Я щиро бажаю пану Андрушкові, щоб його мама, якщо вона жива, відчула те, що відчула вчора мама Юлії Тимошенко", - заявив він.

У свою чергу Сидоренко зазначив, що дозволи на побачення увязнених з рідними за межами колонії у цьому році ще не надавалися, а в минулому їх було 5.