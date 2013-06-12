Завтра Янукович у Словаччині говоритиме з главами держав Центральної Європи

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

Він зазначив, що Янукович, зокрема, виступить на пленарному засіданні саміту, який буде присвячений темі «Стратегія зростання для посткризового відновлення», де викладе бачення української сторони щодо пріоритетних напрямів співпраці країн регіону Центральної та Східної Європи, а також актуальних питань європейської інтеграції України.

Окрім участі у запланованих багатосторонніх заходах у рамках програми саміту Янукович проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав, які перебуватимуть у Братиславі.