Рибак каже, що Янукович не має наміру розганяти Раду

Президент України Віктор Янукович не розглядає питання розпуску Верховної Ради, заявляє голова ВР Володимир Рибак.

Про це він сказав у коментарі телеканалу «Інтер», повідомляє сайт Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання, чи є сьогодні якісь передумови для того, щоб Президент розпустив парламент, Рибак сказав: «На сьогодні підстав для розпуску парламенту немає. І Президент таке питання не розглядає. Глава держави виступає за те, щоб депутати чули один одного, виконували зобов'язання перед своїми виборцями, і приймали закони, необхідні для розвитку держави. В першу чергу йдеться про закони соціальної та економічної сфер».

Рибак переконаний, що дійсна причина блокування парламенту в одному – вже почалася президентська кампанія, і лідери опозиційних фракцій починають боротьбу між собою.

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«Я не збираюся проводити позачергове засідання парламенту цього тижня, а робитиму все для того, щоб завдяки компромісу працював весь склад парламенту», - зазначив голова ВР.

За його словами, навіть якщо наступного тижня опозиція заблокує трибуну, парламент все одно працюватиме. «А представники опозиції хай розповідають своїм виборцям, чому вони блокують парламент і не виконують свої передвиборні програми», - підкреслив спікер.

«Дійсна причина блокування парламенту в одному – вже почалася президентська кампанія. І сьогодні лідери опозиційних фракцій починають боротьбу між собою. А моє завдання – все-таки знайти компроміс у дуже непростому парламенті України, тому що за всю історію незалежності такого парламенту ще не було. І, природно, моє завдання – зробити все можливе, щоб депутати почули один одного, але найголовніше, щоб вони почули своїх виборців і виконували свої передвиборні обіцянки», - заявив Рибак.