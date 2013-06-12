Податківці провели обшук в офісі WebMoney і заблокували рахунки

Про це порталу Дело повідомила керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Маргарита Ормоцадзе.

Вона також повідомила, що співробітниками податкової служби були вилучені тестові сервери компанії, на яких проводилося дослідження нових IT-розробок компанії.

На даний момент співробітники компанії WebMoney готують правову оцінку діям податкової служби.

У теж час, на офіційному сайті Міндоходів повідомляється про ліквідацію "незаконної схеми на ринку електронних платежів".

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За повідомленням прес-служби, співробітники фінансових розслідувань виявили велику кількість порушень в роботі компанії. Зокрема, правила діяльності платіжної системи не відповідали правилам НБУ.

"Нині на банківських рахунках підприємств, які входили в незаконну схему, заблоковано понад 60 млн. грн.

Наразі слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення відносно організаторів злочинної схеми ", - сказано в повідомленні.