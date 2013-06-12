Податківці провели обшук в офісі WebMoney і заблокували рахунки
Державна податкова служба у Києві провела обшук в офісі компанії, що надає послуги моментальних інтернет-розрахунків WebMoney, розташованому на вулиці Марини Раскової в Києві.
Про це порталу Дело повідомила керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Маргарита Ормоцадзе.
Вона також повідомила, що співробітниками податкової служби були вилучені тестові сервери компанії, на яких проводилося дослідження нових IT-розробок компанії.
На даний момент співробітники компанії WebMoney готують правову оцінку діям податкової служби.
У теж час, на офіційному сайті Міндоходів повідомляється про ліквідацію "незаконної схеми на ринку електронних платежів".
На тему: СБУ провела общук в одному з київських банків
За повідомленням прес-служби, співробітники фінансових розслідувань виявили велику кількість порушень в роботі компанії. Зокрема, правила діяльності платіжної системи не відповідали правилам НБУ.
"Нині на банківських рахунках підприємств, які входили в незаконну схему, заблоковано понад 60 млн. грн.
Наразі слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення відносно організаторів злочинної схеми ", - сказано в повідомленні.