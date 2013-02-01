СБУ провела обшук в одному з київських банків
СБУ провела обшук в адміністративному приміщенні АБ «Таврика» в Києві у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
«31 січня ц.р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва слідчими СБУ проведено обшук в адміністративному приміщенні АБ «Таврика», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94», - поінформували в прес-центрі.
При цьому в СБУ запевнили, що під час обшуку жодних порушень кримінально-процесуального законодавства не допущено.
За наслідками проведення вказаної слідчої дії вилучено предмети та документи, що мають доказове значення у вищезазначеному кримінальному провадженні, зазначається в повідомленні.
Також в СБУ наголосили, що жодних перешкоджань в роботі банківської установи щодо повернення вкладникам АБ «Таврика» їх грошових коштів не створено.
Досудове слідство триває.