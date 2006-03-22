Ющенко мав з Дьоміним ”загальну розмову”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і новопризначений посол України в РФ Олег ДЬОМІН обговорили питання майбутньої роботи Посольства України в Росії.Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулась сьогодні зранку в аеропорту “Бориспіль” перед відльотом В.ЮЩЕНКА з робочою поїздкою до Тернопільської області.

О.ДЬОМІН повідомив журналістам, що «була загальна розмова із загальними підходами стратегічного плану». Також, за його словами, з Президентом він обговорив роль Посольства і посла у сфері розвитку двосторонніх українсько-російських відносин, а також найгостріші і найневідкладніші питання цих відносин.

За словами О.ДЬОМІНА, на даний момент основним завданням для Посольства України буде всебічне сприяння роботі міждержавної українсько-російської комісії ЮЩЕНКО-ПУТІН.

«Сьогодні треба організувати роботу чітко, злагоджено, щоб цією роботою не викликати якихось недоречностей, які іноді бувають у будь-якій діяльності», - сказав О.ДЬОМІН. За його словами, основне – це мати довіру від російської сторони і так організовувати роботу посольства, щоб не виникало якихось суперечностей чи «незрозумілих прочитань того, що так чи інакше робить представництво».

Як сказав О.ДЬОМІН, під час розмови з Президентом питання найближчих візитів глав двох держав не обговорювались, «поки що я про це нічого не знаю».

На запитання, коли він поїде до Москви, посол відповів, що це є питанням тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Президент своїм указом призначив О.ДЬОМІНА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації.