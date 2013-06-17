Екс-глава МЗС Німеччини: Україна може змінити стратегічну позицію Євросоюзу

Можливе приєднання України до інтеграційних проектів Російської Федерації призведе до зміни стратегічної позиції Європейського Союзу, котрий нині недооцінює важливість Української держави в геополітичному контексті.

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер на Global Wroclaw Summit, повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

"Наша стратегічна ситуація зміниться, якщо Україна пересунеться на Схід", - сказав він.

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Фішер, який очолював МЗС Німеччини з 1998-го по 2005-й роки, закликав європейських політиків реальніше оцінити те, що зараз відбувається.

"Ситуація насправді є серйозною, оскільки світ змінюється дуже швидко (...) Ми повинні прокинутися, ми не повинні дозволяти цей лунатизм, в якому ми зараз знаходимося", - сказав він.

Екс-глава МЗС Німеччини серед прикладів назвав Туреччину, котра, на його переконання, могла би змінитися набагато швидше, якби була кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

Він розкритикував ЄС за те, що європейці зачинили перед турками двері.

"Колишній німецький політик закликав, аби серйозно подумати над підходом до Туреччини, бо ситуація в цьому регіоні може мати негативний вплив на Європу", - передає РАР.