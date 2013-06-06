Німеччина сподівається, що Україна виконає всі умови ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на конференції “Роль акредитації та метрології для української промисловості і торгівлі” сьогодні в Києві.

“Німеччина дуже сподівається, що Україна виконає всі умови, які необхідні для підписання Угоди про асоціацію в листопаді цього року і для покращення відносин з ЄС”, - сказав посол.

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За його словами, 2013 рік для України є вирішальним, коли їй необхідно зробити стратегічне рішення - чи зможе вона підписати Угоду про асоціацію в листопаді цього року в Вільнюсі.

“Німеччина, як і інші країни ЄС, повністю готова підтримати Україну по дорозі у Вільнюс”, - запевнив посол.