Яценюк: ТСК має з’ясувати роль Клюєва і Захарченка в «організації провокацій»

Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на засіданні парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Він наголосив, що сьогодні на порядку денному Верховної Ради стоїть питання про створення Тимчасової слідчої комісії, яка повинна розслідувати факти побиття журналістів, «факти завідомо спланованої провокації керівництвом МВС, факти, які вказують на те, що секретар РНБО Андрій Клюєв особисто займався підготовкою даних провокацій, особисто займався так званим антифашистським маршем та має відношення як до побиття журналістів, так і до тих масових заворушень, які відбулись 18 травня».

Яценюк також підкреслив, що, за інформацією опозиції, «з усіх областей України за гроші, коли роздавалось 250 грн кожному державному службовцю, до міста Києва спецпоїздами і спецавтобусами звозились українці, яких Партія регіонів, як фашисти, гнала на примусові роботи».

«Так формувався так званий антифашистський марш», - наголосив лідер фракції «Батьківщина».

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ТСК, за його словами, має також з’ясувати, «хто давав вказівку обласним адміністраціям, чому в робочий день із робочих місць зняли вчителів і лікарів…».

«Фашизм з’явився тоді, коли Партія регіонів прийшла до влади і почала колоти Українську державу, як це відбувалось в 2004 році», - наголосив Яценюк.

За його словами, крім того, ТСК має з’ясувати роль і місце міністра внутрішніх справ України Захарченка в організації подій 18 травня.

«Чому міністр внутрішніх справ України тут, виступаючи з високої трибуни Верховної Ради, зухвало збрехав. Збрехав про фактичні обставини і матеріали справи, знаючи, що це не відповідає дійсності і що він персонально і його люди інструктували гопників і мали безпосереднє відношення до тих провокацій, які відбувались 18 травня», - підкреслив він.

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Яценюк підкреслив, що в інтернет-ЗМІ опубліковано фотографії міністра внутрішніх справ на даху готелю «Інтерконтиненталь» разом з начальником Головного управління МВС в місті Києві паном Коряком, «які 18 травня з приміщення цього готелю спостерігали за безпорядками і провокаціями, які відбувались тоді, коли почали бити українських журналістів, коли почали робити те, що в кожній країні тягне за собою відставку міністра внутрішніх справ, голови СБУ, всієї ланки правоохоронної системи по місту Києву».

За його словами, факт того, що вчора прем’єр-міністр Микола Азаров позбавив акредитації представників ЗМІ, які висловили протест проти побиття журналістів 18 травня на засіданні Кабміну, - це ще одне свідчення того, що «ця влада була задіяна в провокаціях і ця влада, як таргани, боїться світла».

Він також наголосив, що Президент Віктор Янукович зобов’язаний був негайно викликати з відпустки генерального прокурора «і розпочати кримінальне провадження по фактам побиття громадян України і журналістів».

«Усі ваші провокації, всі ваші бійки, скупки людей, які ви влаштували на мітингу 18 травня, - ні до чого не приведуть. Ви втратили довіру народу України, і ви втратите владу в країні», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, на вимогу опозиції Верховна Рада ухвалила рішення про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у Києві за адресою вулиця Володимирська, 15 та розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. «За» проголосували 354 депутати.