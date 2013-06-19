В АП кажуть, що хоч депутатів до Януковича не пустили, але забезпечили їм Wi-Fi

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це сказав заступник глави АП Сергій Ларін після зустрічі Президента з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій.

За словами Ларіна, близько 40 народних депутатів скористалися своїм законним правом безперешкодно відвідувати органи влади. Зокрема, комендатура допустила у приміщення Адміністрації Президента всіх депутатів від опозиції, які прийшли разом зі своїм лідером.

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Ларін нагадав, що формат зустрічі з Президентом передбачав участь лише лідерів парламентських фракцій. «Решті народних депутатів, які прийшли до АПУ, було запропоновано перебування у прес-центрі, обладнаному Wi-Fi. Заперечень від депутатів ми не почули. Жодних конфліктів з працівниками АПУ чи комендатури під час перебування народних депутатів в Адміністрації Президента не було. Депутати цілком мирно та люб’язно скористалися нашим запрошенням до прес-центру», - підкреслив Ларін.