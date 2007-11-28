Регіонали завтра з самого ранку окупують зал засідань ВР

Партія регіонів завтра, 29 листопада, о 9.00 проведе в залі пленарних засідань Верховної Ради засідання своєї фракції.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Ми виходимо з того, що Партія регіонів, як найбільша фракція в парламенті, має висунути свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради. Іншу кандидатуру ми підтримаємо тільки в тому випадку, якщо вона буде компромісною», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

У той же час депутат не уточнив, чи є компромісними для Партії регіонів кандидатури Вячеслава КИРИЛЕНКА (фракція НУ-НС), Володимира ЛИТВИНА (фракція Блоку Литвина) та Івана ПЛЮЩА (фракція НУ-НС). «Я не беруся стверджувати, яка фігура є компромісною. Рішення ухвалить фракція», - пояснив він.

Крім того, за словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, на засіданні фракції планується обговорити ініціативу створення парламентської коаліції на основі програми Партії регіонів. «Це початкова інформація, яку ми обговорюватимемо завтра, але остаточне рішення буде ухвалено на засіданні фракції», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК (депутат фракції Партії регіонів) повідомив, що тимчасова президія Верховної Ради України сьогодні ввечері остаточно узгодить позицію щодо питання обрання керівництва парламенту.

«Представники Партії регіонів працюють у складі підготовчої групи, яку очолює Раїса БОГАТИРЬОВА – зараз це тимчасова президія. Сьогодні вони до вечора остаточно узгодять позицію, й лише після цього можна буде говорити про те, кого підтримуватиме Партія регіонів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Водночас віце-прем`єр не уточнив, із якими політичними силами ПР має намір вести переговори щодо погодження кандидатури на посаду голови ВР. «Буде узгоджено з тими політичними силами, які зможуть забезпечити більшість голосів, достатню для обрання керівника ВР», - підкреслив він.