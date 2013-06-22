Львівські свободівці не дали комуністам підняти червоний прапор

Сьогодні у Львові, на площі біля Монументу слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській, представники Комуністичної партії України та обласного осередку Антифашистського комітету провели мітинг до річниці початку Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля Монументу слави зібралося близько 50 учасників мітингу, які не мали транспарантів та плакатів. Після покладання квітів до підніжжя Монументу слави, в.о. 1-го секретаря Львівського обкому Комуністичної партії України Юрій Ткаченко намагався розгорнути прапор із символікою КПУ, однак депутати Львівської міської ради, представники ВО «Свобода», які стояли поодаль від мітингу і спостерігали за заходом, перешкодили комуністам підняти і розгорнути червоний прапор.

Сутичок не допустили правоохоронці, які швидко розділили живим кордоном політичних опонентів.

Надалі комуністи не чинили спроб підняти свою партійну символіку і помітингувавши близько години – розійшлися. Не намагалися перешкодити їм у проведенні мітингу і «свободівці», які до кінця мітингу спостерігали за ходом «лівої» акції, не втручаючись.

Сьогодні у Львові на багатьох будівлях вивішено державні прапори з траурними стрічками.