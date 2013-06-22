Каськів похвалився: його Нацагенство за 2 роки залучило трохи більше мільярда доларів

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України за 2011-2012 роки свої діяльності залучило в Україну близько 9 мільярдів гривень інвестицій, з яких 6 мільярдів 519 мільйонів гривень було залучено безпосередньо до Національних проектів та 2 мільярди 70 мільйонів гривень в рамках діяльності сервісу InvestUkraine.

Про це сказав голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Значна частина результатів стала можливою завдяки нашим закордонним презентаціям в рамках презентацій Національних проектів закордоном (т.з. роуд-шоу). Під час презентацій були підписані конкретні документи обсягом на 3 мільярди 816 мільйонів гривень», - повідомив Каськів.

За його словами, суми залучених інвестицій в рази перевищують витрачені на презентації закордоном кошти. Він додав, що цього року на закордоні презентації планується витратити суму, що у понад 2 рази менша, ніж у 2012 році.

«10 Національних проектів мають підписані конкретні контракти і частина коштів вже фізично інвестована в Україну», - сказав Каськів.