Каськів обіцяє плавучий LNG-термінал до кінця першого півріччя 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації доповіді про роботу Держінвестпроекту в 2012 році.

«У найближчі тижні фіксуються зобов’язувальні документи (з реалізації проекту - УНІАН), за результатами яких у першій половині 2014 року на Чорноморському узбережжі буде платформа прийому скрапленого газу», - сказав В.Каськів.

На тему: Каськів вважає, що лижного інструктора йому підсунули Газпром і продажні ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що плавучий завод буде орендовано в американської компанії Excelerаte Energy.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ОАО «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).

У квітні 2013 президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва «LNG-терміналу» в районі Босфорської протоки.