Закінчився матч Корея – Франція

У Лейпцігу на "Центральштадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу зо футболу між збірними Кореї і Франції.

Тьєрі Анрі забив перший гол на 9-й хвилині. Французи пройшли захисні порядки Кореї в два паси, і Анрі опинився перед воротарем. До воріт залишалося 13 метрів, чотири з них Анрі пройшов, укладаючи воротаря – Лі Вун Чжу важко звинуватити в такій ситуації.

Подальша перевага Франції була значною, до кінця тайму виникло кілька голевих моментів. А корейській збірній не давав шансів уже півзахист суперників.

На 31-й хвилині м`яч влетів за лінію воріт Кореї вдруге. Після навісу з кутового Патрік Віейра виявився кращим у боротьбі перед воротами, в стрибку головою він переправив м`яч. Але суддя вирішив, що воротар підставив руку вчасно, а не пізно, як це було видно на телеповторі. Гол не був зарахований.

Дещо активніше почали другий тайм футболісти Південної Кореї, але до справжніх погроз їх активність не приводила. Французи зберігали перевагу, але й вона не призводила ні до чого істотного для змін у рахунку. Запам`яталося хіба що, як Віллі Саньоль пройшов до штрафної, обігравши на трьох метрах руху трьох суперників (63-а хвилина), як здалеку бив Флоран Малуда (74-а). На 80-й хвилині довелося включитися в гру Фаб`эну Бартезу – удар головою потрапив йому до рук, але ж довго не було і такого.

А на 81-й... Прохід флангом зліва і простріл (Ан Чжу Хван), удар головою, і Пак Джі Сун перекидає м`яч через Бартеза.

Французи кинулися відіграватися. Зідан жорстко обіграв півзахисника, вивів на воротаря Анрі, але воротар зміг перехопити м`яч. Одразу гостра контратака. Далі три атаки французів підряд. Гра на очах змінилася на динамічну. Замість Зідана тренер випускає Трезеге. Наостанок небезпечний штрафний біля воріт Франції.

Нічия - 1:1