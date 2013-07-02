ВР не підтримала постанову про кошторис парламенту на 2013 рік

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував лише 221 (при необхідних 226 — УНІАН) із 407 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції “Батьківщина”, “Свобода” та УДАР.

Як повідомив на засіданні парламенту голова комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Володимир Макеєнко, даним проектом передбачалося на виконання ВР своїх повноважень виділити 935 млн. 971 тис. грн.

На безплатний проїзд одного депутата передбачалося 26800 грн.

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На утримання помічників народного депутата з січня 2013 року передбачалося виділити 76 тис. грн., а з 1 травня 2013 року — 160 тис. грн.

Проект постанови ВР відправила на доопрацювання в профільний комітет парламенту.