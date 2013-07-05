Партія регіонів відрядила у Врадіївку двох нардепів

14:05, 05 липня 2013
Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що його політична сила стежить за подіями у Врадіївці Миколаївської області.

У Врадіївку регіонали відправили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

“Наші колеги сьогодні знаходяться безпосередньо у цьому селищі. Там працюють з учорашнього дня Володимир Олійник та Олена Бондаренко”, - повідомив Єфремов і додав, що депутати розбираються в усіх подіях, які там відбуваються.

Єфремов зауважив, що вважає міліцію «зрізом нашої суспільства», і «ті проблеми, які є у суспільстві, вони присутні і в міліції».

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«Безумовно, наша політична сила різко засуджує прояви, які там були. Ті люди, які займалися цими питаннями (вчиняли злочин - УНІАН), будуть відповідати по всій суворості закону», - сказав Єфремов.

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