Партія регіонів відрядила у Врадіївку двох нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

“Наші колеги сьогодні знаходяться безпосередньо у цьому селищі. Там працюють з учорашнього дня Володимир Олійник та Олена Бондаренко”, - повідомив Єфремов і додав, що депутати розбираються в усіх подіях, які там відбуваються.

Єфремов зауважив, що вважає міліцію «зрізом нашої суспільства», і «ті проблеми, які є у суспільстві, вони присутні і в міліції».

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«Безумовно, наша політична сила різко засуджує прояви, які там були. Ті люди, які займалися цими питаннями (вчиняли злочин - УНІАН), будуть відповідати по всій суворості закону», - сказав Єфремов.