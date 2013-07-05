Тягнибок назвав негідниками 148 депутатів
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок називає «негідниками» депутатів від Партії регіонів та КПУ, які підписали звернення до Сейму Польщі щодо визнання Волинської трагедії геноцидом поляків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі лідерів опозиції з послами країн Євросоюзу, акредитованими в Україні.
“Це є (підписання звернення) демонстрацією того, що ці люди - вони не мають права називатись державними мужами і політиками в цій державі... Я не знаю, як їх назвати: негідниками, людьми без честі і совісті, без національної гідності”, - сказав Тягнибок.
За словами Тягнибока, він не може пригадати випадку, коли б державні діячі однієї країни звертались до представників влади іншої країни з проханням ухвалити рішення, яке фактично принизить їхню країну та націю.
Він зауважив, що сьогодні мав розмову з польським послом, який сказав, що це може вплинути на позицію польського Сейму.
Водночас Тягнибок повідомив, що вони з польським послом дійшли думки, що це може вплинути на Сейм прямо протилежно: “У Польщі побачать, хто намагається ініціювати подальше розпалювання міжетнічної ворожнечі і протистояння між українцями і поляками”.
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*** За повідомленнями ЗМІ, 148 народних депутатів просять Сейм Польші визнати «Волинську різанину геноцидом польського народу та засудити злочинні діяння українських націоналістів». На переконання авторів звернення, ініціатива польської сторони з цього питання є своєчасною, а через ксенофобські та неонацистські настрої українці не можуть дізнатися правду про Волинську трагедію.
«В Україні зростають ксенофобські, антисемітські та неонацистські настрої. Їхні представники уже сьогодні є у Верховній Раді. Вони активно використовують парламентську трибуну для пропаганди цих поглядів. Усе це - результат того, що народ України не знає правди про ті страшні події", - цитує ZN.ua.
Звернення підписали 119 депутатів від Партії регіонів, 23 – від КПУ та шестеро позафракційних.