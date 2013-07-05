Тягнибок назвав негідниками 148 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі лідерів опозиції з послами країн Євросоюзу, акредитованими в Україні.

“Це є (підписання звернення) демонстрацією того, що ці люди - вони не мають права називатись державними мужами і політиками в цій державі... Я не знаю, як їх назвати: негідниками, людьми без честі і совісті, без національної гідності”, - сказав Тягнибок.

За словами Тягнибока, він не може пригадати випадку, коли б державні діячі однієї країни звертались до представників влади іншої країни з проханням ухвалити рішення, яке фактично принизить їхню країну та націю.

Він зауважив, що сьогодні мав розмову з польським послом, який сказав, що це може вплинути на позицію польського Сейму.

Водночас Тягнибок повідомив, що вони з польським послом дійшли думки, що це може вплинути на Сейм прямо протилежно: “У Польщі побачать, хто намагається ініціювати подальше розпалювання міжетнічної ворожнечі і протистояння між українцями і поляками”.

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*** За повідомленнями ЗМІ, 148 народних депутатів просять Сейм Польші визнати «Волинську різанину геноцидом польського народу та засудити злочинні діяння українських націоналістів». На переконання авторів звернення, ініціатива польської сторони з цього питання є своєчасною, а через ксенофобські та неонацистські настрої українці не можуть дізнатися правду про Волинську трагедію.

«В Україні зростають ксенофобські, антисемітські та неонацистські настрої. Їхні представники уже сьогодні є у Верховній Раді. Вони активно використовують парламентську трибуну для пропаганди цих поглядів. Усе це - результат того, що народ України не знає правди про ті страшні події", - цитує ZN.ua.

Звернення підписали 119 депутатів від Партії регіонів, 23 – від КПУ та шестеро позафракційних.