Майже половина поляків нічого не знають про Волинську трагедію - опитування

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать результати проведеного компанією CBOS дослідження, котрі опублікувала Gazeta Wyborcza.

Видання зазначає, що понад третина опитаних сказала, що взагалі нічого не знають про Волинську трагедію, в той час, як 15% зазначили, що щось чули, але не знають, хто був жертвою, а хто винуватцем тих подій.

Газета зауважила, що серед тих, хто декларує свою обізнаність у цій темі, значна частина має дуже поверхові знання.

"Відповіді чималої частини поляків свідчать, що вони плутають "волинську різанину" з іншими трагічними подіями Другої світової війни. Говорячи про жертв злочину, майже кожен десятий згадує офіцерів польського війська та польської еліти, що вказує на те, що вони плутають події на Волині зі злочином в Катині", - пише видання.

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Згідно з даними опитування, 52% опитаних поляків, які знають про Волинську трагедію, вважають винуватцями тих подій українців, а 12% - німців та росіян.

9% поляків знають, що на Волині теж гинули українці, а 2% вважають лише українців жертвами тих подій.

Більшість громадян Польщі вважають, що спільна польська-українська історія є радше причиною для конфліктів, ніж для єднання: так вважають 54% опитаних проти 24%, які мають протилежну думку.

"Найбільше людей, які оптимістично дивляться у майбутнє, це ті, кому ще не виповнилося 25 років", - відзначає Gazeta Wyborcza.

Результати дослідження також засвідчили, що більшість поляків (46%) вважають польсько-українські відносини "не добрими і не поганими" на фоні майже п'ятої частини опитаних, які взагалі не мають жодної точки зору з цього питання.

"Добрими відносини з нашим східним сусідом вважають молоді люди, мешканці найбільших міст, з вищою освітою, котрі задоволені своїм матеріальним становищем. Це 21% опитаних", - пише газета.

Поганими відносини між Україною та Польщею вважають 15% поляків.

Як повідомляв УНІАН, цього року виповнюються 70-ті роковини Волинської трагедії, яка забрала життя десятки тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Польські історики вважають датою початку масової розправи українців над поляками 11 липня та називають ті події "етнічною чисткою", що викликає спротив у частини українців, у першу чергу, жителів західних областей.