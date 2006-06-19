Янукович знайшов з ”Нашою Україною” порозуміння у найважливішому

Зокрема, лідер Партії регіонів в інтерв’ю Інтернет-виданню “Форум” заявив, що сьогодні, як і раніше, “ми пропонуємо партнерство у вирішенні проблем, які стоять перед країною”. За його словами, “таке партнерство буде дією історичного масштабу. Конкретно – ми пропонуємо об`єднання з “Нашою Україною” для екстреного вирішення нагальних питань і проблем людей”.

На запитання, чи значить це, що Партія регіонів і “Наша Україна” вже знайшли порозуміння в питанні розподілу посад, В.ЯНУКОВИЧ відзначив: “Ми знайшли порозуміння в найважливішому – в тому, що і як треба негайно робити для країни. Ми визначили пріоритети в економічній політиці, у підходах до розбудови зовнішньої і внутрішньої політики, у вирішенні суспільних проблем. Це я вважаю головним. Як ефективно працювати для народу, а не як ділити портфелі – ось що стоїть на першому місці у діяльності справді відповідальних політиків”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він відчуває, що “саме такі підходи близькі також нашим партнерам, з якими ми створюватимемо коаліцію. Переконаний – саме така позиція є тим фундаментом, на якому можна будувати стабільність в державі. І саме з такого старту повинні починати співпрацю політики з державним мисленням”.