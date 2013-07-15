Янукович сподівається на зміцнення відносин з Брунеєм
10:36, 15 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович сподівається на подальше зміцнення українсько-брунейських відносин.
Віктор Янукович і Хассанал Болкіях
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, про це йдеться в привітанні Януковича Султану Хаджі Хассаналу Болкіяху Муїззаддіну Вадауллаху, Султану та Янг ді-Пертуана Брунею Даруссаламу з нагоди дня народження.
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«Переконаний, що активізація політичного діалогу і розширення двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, у відповідності з домовленостями, досягнутими на вищому рівні, сприятимуть подальшому зміцненню українсько-брунейських відносин», - підкреслив Президент України.
Янукович побажав Султану Брунею здоров'я, благополуччя та нових успіхів у відповідальній державній діяльності.
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