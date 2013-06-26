Янукович зустрівся з індіанськими вождями (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На зустрічі також був присутній голова Фонду «Духовна дипломатія» (США) Майкл Моргуліс.

У ході відвідання України вожді індіанських племен планують провести низку зустрічей з політиками та представниками влади, зазначається в повідомленні.