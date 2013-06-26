Янукович зустрівся з індіанськими вождями (фото)

20:12, 26 червня 2013
Разное
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Президент України Віктор Янукович провів зустріч з вождем американського індіанського племені дакота (сіу) Джозефом Брінгс Пленті та духовним лідером племені Гаваї Кауілані Кахалекаі.

індіанці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На зустрічі також був присутній голова Фонду «Духовна дипломатія» (США) Майкл Моргуліс.

У ході відвідання України вожді індіанських племен планують провести низку зустрічей з політиками та представниками влади, зазначається в повідомленні.

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